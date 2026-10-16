Vuelven los viajes de veteranos de guerra a las Islas Malvinas



En la mañana de este jueves el intendente municipal Maximiliano Wesner mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la agrupación veteranos de guerra de Malvinas “2 de Abril”.



El encuentro, que tuvo lugar en la sala de reuniones, fue con el objetivo de confirmar el regreso de los viajes a las Islas Malvinas, en el marco del proyecto de ordenanza que fue presentado en el Concejo Deliberante por el concejal Marcelo Petehs, del espacio Por Más Libertad.



Se recuerda que Olavarría fue pionera en enviar veteranos de guerra a las Islas, desde el 2008, a razón de dos representantes por año, siendo el último en el año 2019. En ese sentido, la agrupación destacó que se organizará el viaje para el próximo año y que los primeros en viajar serán los veteranos Armando Da Costa y José Trinchin.



También, el Intendente Wesner les adelantó que acompañará el proyecto que presentó el bloque de concejales de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante solicitando la imposición del nombre VDG Gustavo Teuly, a la torre del Aeródromo local.



Se trata de un veterano de Guerra que tuvo una trayectoria en el Municipio, ocupando varios cargos municipales como el de jefe del aeródromo Municipal Víctor Portarrieu con licencia habilitante, teniendo a su cargo la recuperación integral de la torre actual, la sala de espera, la iluminación de la pista, entre otras obras que hoy permiten ser una referencia a nivel provincial, siendo un espacio totalmente administrado por un Municipio.



De la reunión participaron los veteranos de guerra Raúl Torrecilla, Martín Olivieri (presidente de la agrupación), José Trinchin y José Duau. También se encontraban presentes el concejal y presidente del bloque de Fuerza Patria Federico Aguilera y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo.

