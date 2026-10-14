Murió a los 59 años Jorge “Locomotora" Castro, el excampeón mundial de boxeo

l excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando “Locomotora” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Por el momento, no se determinaron las causas del fallecimiento del histórico deportista argentino.

Un médico del servicio de asistencia que llegó al lugar constató su fallecimiento. De acuerdo con el informe, Castro padecía diabetes y el episodio habría ocurrido en un contexto relacionado con su tratamiento con insulina. La causa de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

El accidente que lo dejó al borde de la muerte. En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando perdió el control del Renault Laguna color bordó que manejaba y se estrelló contra un árbol a alta velocidad. Ese incidente le provocó múltiples traumatismos que derivaron en una hemorragia entre el pulmón y la pleura.

Como producto del choque, estuvo en coma durante 23 días en el Hospital Argerich. A pesar de las graves heridas que sufrió, logró ganar esa batalla, se recuperó después de un tiempo e incluso decidió volver al ring.

Castro nació en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia en 1967 y fue campeón mundial de la categoría mediano. Su historia estuvo marcada por una extensa carrera deportiva y una personalidad que trascendió los límites del cuadrilátero. Alcanzó la cima del boxeo internacional durante la década de 1990.

En 1989 conquistó el título argentino de peso mediano y al año siguiente obtuvo el campeonato sudamericano. Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando le ganó al estadounidense Reggie Johnson en la ciudad de San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Convertido en uno de los grandes referentes del boxeo argentino, uno de sus combates más destacados tuvo lugar el 10 de diciembre de 1994, cuando se enfrentó con el estadounidense John David Jackson en la ciudad mexicana de Monterrey. El argentino estaba en desventaja, pero logró conectar un gancho de izquierda que derribó a su rival y lo llevó a dar vuelta el resultado para quedarse con la victoria.

Carismático y solidario. En el último tiempo, Castro tuvo participaciones en programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Desde hace años, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, donde ayudaba a los más necesitados.

Un año atrás, tras quedar eliminado del reality de cocina que se emite por Telefe, “Locomotora” había contado que a los cuatro comedores que ya tenía en Lomas de Zamora, y los otros diez que abastecía con mercadería, iba a sumar uno nuevo en Morón. “Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, relató en una entrevista con este diario.