El jefe de gabinete deberá pagar una multa por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick empezará a cobrarle una multa al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Horas antes de la quinta marcha en defensa de la educación pública, el magistrado resolvió aplicarle astreintes al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no cumplir con la LFEU, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia ambas Cámaras habían ratificado tras el veto del Presidente.

El viernes pasado, el juez concedió la apelación que presentó la Casa Rosada contra su fallo, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, así como de becas.

Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre pasado. Su decisión fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, en junio pasado, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.

El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante Cormick para pedirle que aplicara astreintes (multas) frente al incumplimiento. Esa posibilidad ya había sido puesta sobre la mesa por el juez el 22 de septiembre pasado, cuando intimó al Gobierno a cumplir con la LFEU.

En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo.

Santilli es el responsable de la administración, por eso el juez lo intima a él. Lo mismo había hecho su colega Alejo Ramos Padilla cuando le ordenó a Manuel Adorni asegurar el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

En la primera etapa, las astreintes serán de 100 mil pesos por día. Cormick advirtió, además, que podría modificar los montos y los funcionarios alcanzados por su resolución.

“No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente. Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso importante, que esperamos como todos los que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y titular del CIN.