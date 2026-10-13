El Vaticano confirmó que la cirugía del papa León XIV “concluyó con éxito”

La operación del papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar concluyó “con éxito”, informó el martes el Vaticano.

“El procedimiento concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y de la manera planificada, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, comunicó la oficina de prensa del Vaticano a través de Telegram.

La recuperación podría extenderse durante cerca de una semana y se producirá a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El domingo, tras el Ángelus, León XIV explicó que siguió la recomendación médica de operarse para retirar la lesión.