En el mes de julio se perdieron otras 948 empresas

Fuente: DIB

Aunque con rezago temporal, la estadística oficial volvió a mostrar que la destrucción de empresas no se detiene: en julio, cayó a 480.057 el total neto de firmas activas registradas en el país, lo que implica una merma de 948 en ese mes, pero además una prolongación a 18 meses de la tendencia al achicamiento de la cantidad de compañías.

De acuerdo a esos números, elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el último año, la pérdida acumulada es de 15.475 firmas (-3,1%). Si se mide la evolución frente a diciembre (2025 cerró con 489.749 empresas activas), los cierres en lo que va de 2026 suman 9682 unidades empleadoras (1,97%).

Las estadísticas muestran una contracción en el universo de empresas empleadoras en el país que no es reciente. A fines de noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, había 512.357 empresas registradas en el país, según los datos de la SRT. Con las últimas cifras, la baja absoluta acumulada en la gestión de Javier Milei suma 32.290 (6,3%).

La caída en la cantidad de empresas actual, según esta misma serie, es más acelerada a la que ocurrió en la pandemia de Covid 19. En febrero de 2020, el mes previo a la cuarentena, había en el país 508.187 empresas. En septiembre de 2021, el piso de la serie en esos años, la cifra había caído a 486.782. Es una baja de 21.405 empresas en el período (4,2% del total).

Los datos de la SRT incluyen tanto empresas privadas como públicas. La definición contempla a cualquier unidad (persona física o jurídica) que opere con al menos un empleado registrado en relación de dependencia, y no incluye en esa categoría al personal de casas particulares.

¿Qué está pasando con los empleos? El dato en la caída de empresas que emplean trabajadores formales se acompaña con una contracción del mercado laboral. En junio (último dato disponible del SIPA), se profundizó la baja en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado, con una caída de 10.814 empleos a nivel nacional frente a mayo.

En la comparación interanual, ese universo de trabajadores registrados se contrajo en 121.000 empleos. En junio de 2025 había 6,216 millones, mientras que este año la cifra cayó a 6,096 millones.

La tendencia continuó en julio, aunque con un ritmo menor. Según las conclusiones de la última Encuesta de Indicadores Laborales que publica la Secretaría de Trabajo, el empleo cayó marginalmente en julio (-0,03%), aunque acumula siete meses consecutivos de caída. En Lo que va de 2026, la caída del empleo acumulada es del 0,6%, mientras que en comparación con julio de 2025 la contracción es del 1,1%.

Las cifras del empleo y la cantidad de empresas empleadoras van en sintonía con la dinámica negativa del nivel de actividad. Según los números del EMAE, informados por el Indec, en julio la economía se contrajo un 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada y marcó una contracción del 1,4% con respecto a igual mes de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, no obstante, el promedio se ubica un 1,7% por encima de igual período del año anterior.

Sin embargo, los datos más recientes llevaron a un ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento de la economía este año. Esta semana, el Banco Mundial confirmó el recorte de sus pronósticos de expansión del PBI en 2026 del 3,6% al 2,1% (también para 2027, del 3,7% al 3%). Lo mismo se plasmó en las estimaciones del REM que publicó días atrás el BCRA, donde el consenso ahora estima un crecimiento de entre 1,2% y 1,5% para 2026.