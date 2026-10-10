Victoria de Pueblo Nuevo en el arranque del “León Najnudel”

Pueblo Nuevo debutó este sábado con una victoria por 55-46 sobre la selección de Rosario en una nueva edición del Torneo “León Najnudel” de maxibásquetbol que se desarrolla en Mar del Paata, rinde homenaje al creador de la Liga Nacional y es organizado por Adolfo “Gurí” Perazzo y Ernesto “Cuki” Cukierman.

Con la participación de 27 equipos (19 masculinos y 8 femeninos), la competencia se desarrollará entre este sábado y el lunes en gimnasios de los clubes Quilmes y Unión (dos canchas en cada uno), para cinco categorías: +30 femenino, +40 femenino, +40 masculino, +50 masculino y +60 masculino.

Este domingo volverá a jugar Pueblo Nuevo, a las 11.30 en la cancha Nº 1 de Unión ante Mar del Plata y las 15.15 en la cancha Nº 2 de Unión frente a Bahía Blanca “B”.,

Las finales están previstas para este lunes.