Tenis: El Fortín presentó su Torneo Ranking

En los courts de El Fortín se lleva a cabo una nueva edición del Torneo Ranking de Tenis y mientras se jugaron los primeros partidos, se realizó la presentación oficial.

La conferencia, encabezada por el presidente “Fortinero” Federico Prester e integrantes de la Subcomisión de Tenis sirvió como presentación para una nueva edición del Torneo Ranking que cuenta con 140 participantes y ya disputó sus primeros duelos.

Durante la jornada, el profesor José Armendano explicó la novedosa modalidad de competencia que propone este torneo: sumar puntos por set. De esta manera, aun perdiendo un partido, ganar un set permite sumar un punto que puede ser clave para continuar avanzando en la competencia.

Una propuesta pensada para que el torneo no se limite únicamente a “ganar o quedar afuera”, sino para que todos los participantes tengan más oportunidades, más partidos y más tiempo de juego. El objetivo es que cada jugador pueda disfrutar y aprovechar al máximo la competencia y que tenga posibilidades de llegar a las instancias finales.

Fuente: prensa El Fortín