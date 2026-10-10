Luján lanzó un portal de alojamientos ante la visita del Papa León XIV

Frente a la llegada del papa León XIV el próximo 11 de noviembre, el Municipio de Luján puso a disposición un portal con información sobre los distintos servicios disponibles para quienes lleguen a la ciudad durante esa jornada: alojamientos, campings, estacionamientos y otros.

Toda la información está disponible en el sitio web servicios.lujan.gob.ar. Estos datos también se pueden consultar desde el sitio oficial del Municipio lujan.gob.ar, con un botón que redirecciona a los interesados a la plataforma de servicios.

Lo que se busca, según cuenta El Civismo, es que los millones de personas que ingresarán o pernoctarán en Luján por la visita del Papa encuentren información útil sobre alojamientos, estacionamientos y otras prestaciones. Esto les servirá para una mejor planificación de la estadía y, además, para el ordenamiento de la ciudad ante el acontecimiento.

Más de 200 alojamientos



A la fecha, sábado 10 de octubre, aparecen publicados 211 alojamientos. De éstos se destacan 144 casas y habitaciones particulares, 24 lotes aptos para acampar (algunos con capacidad de hasta 150 personas), 24 campings con sus servicios correspondientes y unos 15 alojamientos en hoteles y cabañas.

De hecho, la web ofrece buscar incluso por tipo de servicio incluido: baños, agua potable, electricidad, WiFi, estacionamiento y duchas.

Registro abierto



En paralelo, continúa abierto el registro para sumar nuevos alojamientos y servicios a la plataforma. Quienes tengan casas, habitaciones, campings, predios u otras propuestas para ofrecer durante la visita, se pueden registrar a través del mismo portal.

Un detalle: la información es declarada por cada prestador. Mientras que a través de la página no se gestionan reservas ni pagos.



Fuente: DIB

