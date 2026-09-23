Luján prepara su logística para recibir al Papa León XIV

En el marco de los preparativos para la visita del Papa León XIV a Luján, se conocieron este miércoles distintos aspectos que tienen que ver con la logística por la presencia del Santo Padre ante la Patrona de la Argentina.

El miércoles 11 de noviembre, tras visitar el Penal de Devoto por la mañana, el Papa viajará a Luján para presidir una misa multitudinaria frente a la Basílica.

La Municipalidad de Luján en conjunto con la Provincia evalúa cortes preventivos de tránsito entre 4 y 6 kilómetros a la redonda del casco urbano.

Se proyecta la llegada de unos 3.000 colectivos y 32.000 automóviles, para lo cual se habilitarán grandes áreas de estacionamiento periféricas para el ingreso a pie.

El operativo sanitario diagramado incluirá hospitales móviles, ambulancias, puestos de hidratación y baterías de baños químicos.

Ante la alta demanda hotelera, se habilitó un registro oficial a través de la Municipalidad de Luján para catastrar alternativas de hospedaje y espacios comunitarios.

La convocatoria está dirigida a instituciones, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales y organizaciones de la comunidad que puedan brindar alojamiento, estacionamiento, sanitarios u otras prestaciones para quienes visiten Luján durante esos días.

Lo mismo para quienes dispongan de casas, quintas o departamentos para alquilar durante el período de la visita, quienes deberán registrar su disponibilidad con el objetivo de conformar un listado de servicios que facilite la organización y permanencia de los peregrinos.

Durante las próximas semanas, el Municipio continuará informando a través de sus canales oficiales las novedades y acciones vinculadas con la preparación de la ciudad para recibir al Papa y a los peregrinos.