Se conocieron las identidades de los 4 fallecidos en el accidente ocurrido en la ruta 65

Se dieron a conocer las identidades de trágico accidente ocurrido aproximadamente a las 10 de la mañana de este lunes en la Ruta Provincial 65, entre las localidades de Pirovano y Urdampilleta, que arrojó el saldo de cuatro personas fallecidas.

En el Toyota Corolla se constataron los decesos de Oscar Osvaldo Bauza (68 años) y de Marta Susana Werdin (88), ambos domiciliados en la localidad de Carhué, en tanto que en el Renault Logan encontraron la muerte Fernando José Galeano (42), con domicilio en Tristán Suárez y José Francisco Roldán (59), de Longchamps, partido de Almirante Brown.

Según reporta "La Mañana" de Bolívar, Los fallecimientos fueron certificados en el lugar del siniestro por la Dra. Virgini, quien se hizo presente al frente de un equipo de profesionales de la salud destacados por el Servicio de Emergencias local.

El hecho provocó la inmediata movilización de efectivos bomberiles de Urdampilleta, con apoyo de sus pares de Pirovano y de fuerzas policiales de esta ciudad, generando un corte total de tránsito en la citada arteria provincial que, bien entrada la tarde de este lunes, aún se mantenían como consecuencia de las pericias a cargo de especialistas de Policía Científica.