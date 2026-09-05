Torneo Regional Amateur: Racing rescató un punto en Bolívar

Racing tuvo su primera presentación en condición de visitante en el certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A y rescató un punto.

El “Chaira” igualó 2 a 2 ante Balonpié en Bolívar y sumó su segundo punto en la Zona 6 de la Región Pampeana Sur en un partido que perdía hasta los 90´.

Quimey Marín y Sebastián Álvarez en tiempo de adición marcaron los goles de la igualdad, mientras que Elías Gutiérrez y Bruno Esteban habían puesto en ventaja al local.

El equipo olavarriense jugó mal y en 30´ ya perdía 2 a 0, pero en cinco minutos y luego de la expulsión de Vivas, logró el empate.

En tiempo de adición, Quimey Marín cambió tiro libre por gol a los 90´+1 y a los 90´+4, Sebastián Álvarez puso el resultado final.

El venidero fin de semana, los dirigidos por Carlos Tavare tendrán fecha libre y los bolivarenses enfrentarán a Embajadores.

Síntesis Balonpié – Racing:

Estadio:

Árbitro: Jonatan Crivelli (9 de Julio)

Balonpié (2): Lautaro Iglesias; Agustín García Montero, José Guerricagoitia, Joaquín Jaremko, Bruno Esteban; Agustín Panaro, Kevin Borio, Nicolás Coviella, Santiago Hernández; Andy Angeramy, Elías Gutiérrez. DT- José Maxwell

Racing (2): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (M. Gómez Navarro), Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Bernardo Pérez Ramírez (U. Mormando); Manuel Scacheri (B. Bortolotti), Santiago Izaguirre, Nadir Hadad (Q. Marín); Pablo Mujica; Matías Ordozgoiti (J. Galmez), Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Amonestados:

Expulsados: Vivas (RAC)

Goles: 18´ PT Elías Gutiérrez (Bal.); 27´ PT Bruno Esteban (Bal.); 45´+ 1 ST Quimey Marín (RAC); 45´+5 ST Sebastián Álvarez (RAC)