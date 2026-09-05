Golf: seis categorías jugaron “Los Caminos del Vino” 

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos y a pesar de las bajas temperatura, hubo seis categorías.

En una jornada marcada por las bajas temperaturas, el viento y algunos pasajes de lluvia, la categoría Scratch consagró a Esteban González con una tarjeta de 78 golpes. El segundo lugar quedó para Martiniano Díaz Oviedo, con 80, mientras que Mario Fonseca completó el podio con 81.

González también se impuso en la categoría Hasta 6, donde registró 72 golpes. Lo acompañaron en el podio Marcelo Fabbi y Claudio Benítez con 77.

En la categoría De 7 a 13, el primer puesto fue para Mario Fonseca con 73 golpes, seguido por Leonardo Patané y Lucas Pagano, ambos con 75.

La categoría De 14 a 20 tuvo como vencedor a Carlos Blando, quien completó los 18 hoyos con 70 golpes. Federico Matharan Gubitosi y José Lamas, ambos con 73, ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

En De 28 a 34, Fabián Bahl se quedó con el primer puesto con 71 golpes, mientras que Fernando López Osornio y Rubén Dattoli compartieron el segundo lugar con 74.

Finalmente, en De 35 al Máximo, el ganador fue Gonzalo Bahl, con 68 golpes y lo escoltaron en el podio Diego Casale con 70 y Daniela Manarino con 76.

Fuente: prensa CAE