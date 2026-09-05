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Club Ciudad de Olavarría se despidió del Torneo Regional Amateur

Club Ciudad de Olavarría cerró su participación en el Torneo Regional Amateur Femenino al perder, goleado, en Bahía Blanca.

Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 19:18
Foto: Archivo

Por Redacción

En la tarde del sábado, Club Ciudad de Olavarría perdió ante Villa Mitre, no logró mantener la ventaja lograda en el partido de ida y completó su participación en el certamen organizado por el Consejo Federal.

Ciudad de Olavarría perdió 5 a 0 ante Villa Mitre en Bahía Blanca y completó su participación en la competencia de ascenso en la tercera ronda de Play-Off. El global fue 7 a 3 para las bahienses.

El “Tricolor” que festejó con los goles de Sol Menéndez Perrone, Paola Melgarejo, Morena Bouven, Celeste Lopetegui y Camila Aliata clasificó a la final de la etapa clasificatoria de la Región Pampeana Sur.

 