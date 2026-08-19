El Programa Callejeada realizó una experiencia nocturna en “La Máxima”

El Programa Callejeada, que nuclea a chicos, chicas y adolescentes de la Ciudad realizó una actividad nocturna en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”, con una propuesta educativa, recreativa y comunitaria que les permitió acercarse al ambiente, los animales y los espacios públicos compartidos desde una mirada diferente.



La actividad se enmarcó en el Proyecto “El Llamado de la Tierra”, que propone sumergirse en el Mensaje de la Pachamama a través de diferentes escenarios.



Detallaron que el recorrido comenzó en el Museo, con la proyección de un video que introdujo el sentido simbólico del recorrido. Luego, los grupos se trasladaron a otro sector del Bioparque para realizar una caminata nocturna guiada en compañía de guías y personal de apoyo.



La propuesta contó con la participación de aproximadamente 120 niños, niñas y adolescentes.



“Durante la jornada, se promovieron la observación y la escucha atenta, el respeto por los animales y el entorno, la convivencia grupal y el cuidado de los espacios públicos. La experiencia buscó, además, fortalecer el sentido de pertenencia hacia La Máxima como espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para la comunidad”, indicaron.

