Fútbol Femenino: arrancó el Torneo Clausura

Las categorías Sub13 y Sub15 de la rama femenina iniciaron con el segundo certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Finalmente pudo comenzar el torneo Clausura “Andrea Serris” de fútbol femenino, en este caso para sus categorías formativas y fue con el estreno de la categoría Sub13 que disputó dos encuentros.

Además, se jugó uno de los dos duelos de Sub15.

Los resultados:

Sub13:

Municipales 0 - 1 (Martina Rueda) Racing

Ferroviario 4 (Delfina Salicio, Clara Federico, Franchesca Chiavarino y Juanita Sampaoli) – 0 Ferro C

Libre: El Fortín

Sub15:

Municipales vs. Racing (postergado)

Ferroviario 1 (Rocío Sigler) – 0 Ferro

Libre: El Fortín

Fuente: prensa LFO