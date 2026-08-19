Nutrida delegación del “Bata” jugó en “El Colosito”

Durante el pasado sábado y domingo y con la organización de Ferro Carril Oeste de General Pico, se completó una nueva edición de “El Colosito” y entre los más de 100 equipos participantes, estuvo Estudiantes.

La competencia recreativa de este año contó con la presencia de más de 300 participantes y una importante cantidad de equipos que llegaron hasta General Pico para compartir dos jornadas a puro básquet.

Estudiantes dijo presente con una importante delegación, llevando a sus categorías más pequeñas a disfrutar de una experiencia que va mucho más allá de los resultados donde jugadores y jugadoras suman una nueva instancia de formación.

Fuente: prensa CAE