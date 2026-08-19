Cine con Audiodescripción: una experiencia con los ojos cerrados

El próximo viernes 21 de agosto a las 18 horas se realizará en el Centro Cultural Universitario de Olavarría, ubicado en San Martín 1955, la primera edición de Cine con Audiodescripción, una herramienta que utilizan las personas ciegas para disfrutar del séptimo arte.

En este primer encuentro se proyectará la película “Anita”, dirigida por Marcos Carnevale. Quienes estén interesados/as en participar deben completar el formulario disponible aquí, porque se trata de una actividad con cupos limitados.

El cine con audiodescripción es una herramienta que ayuda a personas ciegas o con poca visión a entender la historia sin perder detalles, a través de una voz extra que narra las acciones, los gestos y los escenarios de la pantalla.

La propuesta es organizada por el Espacio de Estudiantes con Discapacidad del Grupo de Investigaciones Socioculturales en Educación (GISE) de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), orientado a desarrollar iniciativas que permitan generar mayores niveles de accesibilidad en la universidad y la comunidad en general. En este caso, se trata de propiciar espacios de socialización mediante experiencias de las que puedan participar todas las personas.

Participan en la organización la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) y el programa radial “Para que otros puedan” que se transmite los martes a las 14 horas por Radio Universidad 90.1.

Sinopsis

Cuenta la historia de Anita, una joven con Síndrome de Down que, el día del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, aturdida por la gran explosión, se pierde en la gran ciudad. Anita es una mujer-niña. Tiene casi 35 años y vive con su madre Dora en pleno barrio del Once. Dora es su conexión con el mundo. Anita vive ligada a Dora, y Dora a su hija. Cuando el 18 de julio se produce el atentado a la mutual AMIA, su vida cambia para siempre. Anita no entiende qué ha pasado, sólo recuerda que su madre salió a hacer un trámite y, de pronto, la tierra empezó a temblar. Asustada por el ruido, decide salir de su casa y se pierde en la gran ciudad para comenzar una larga odisea.