Causa Terrenos: Claudio Peralta se negó a declarar

Claudio Ariel Peralta, uno de los seis imputados en la denominada Causa Terrenos, que investiga más de 40 denuncias de estafas con terrenos cometidas en Olavarría, se negó a declarar este miércoles.

Según pudo reconstruir este medio, Peralta concurrió a la sede de la Fiscalía general de Azul y se presentó ante el fiscal José Ignacio Calonje a cargo de la instrucción de esta causa, acompañado por su abogado Sergio Roldán.

Fueron leídos los cargos que se le imputan y, tras negarse a declarar, se retiró.

La citación a declaración indagatoria alcanza también a los otros cinco imputados: Mariano Ciancio, María de los Ángeles Andrade, Mariano Vande Vrande, José Jesús Gallo, Leonardo Sampaoli y Nelson Loiza.

En el caso de Ciancio, la convocatoria es para el próximo miércoles 26 y, de acuerdo a lo expresado por su abogado Pablo Salerno, se presentará y dará testimonio. Ciancio está imputado en un hecho de estafa como autor y en otro como coautor. Las fechas en las que habrían ocurrido los delitos coinciden con el desempeño de Ciancio como asesor del entonces intendente Ezequiel Galli.

Luego de esta etapa de declaraciones, la causa caratulada “Mariano Patricio, Ciancio s/Estafa, IPP 01-02-5387-20” podría ser elevada a juicio.