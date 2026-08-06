Un festival inédito en Olavarría reunirá a los principales streamers y creadores de contenido del país

La confirmación es inminente. Olavarría albergará en septiembre un festival sin precedentes que contará con la participación de los streamers y creadores de contenido más importantes de Argentina.

¿Más detalles? Todavía no se puede revelar demasiado hasta el anuncio oficial previsto para la próxima semana, pero sí se sabe que es una apuesta a la Ciudad de la firma LocalStrike (el motor de Argentina Game Show) junto con Olavarría Arena, que contará con los medios Verte e Infoeme entre los patrocinadores y tendrá entradas populares.

Se puede adelantar también que el festival se extenderá durante cinco días el mes próximo, en la previa del comienzo de la primavera, y que producirá el desembarco de la Fórmula S (con transmisión de ESPN - Disney), la Selección Argentina de Streamers y de un evento “de alto impacto nacional, el más grande”, anticiparon.

Sobre esto último, si bien no se adelantaron nombres, se especula con la llegada de los streamers y creadores más importantes del país a partir de una frase: “Los contenidos que se miran todos los días también se viven fuera de la pantalla”.

Alcanza y sobra para generar muchísima expectativa.