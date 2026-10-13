Las Fénix de Las Flores ganó el primer torneo de newcom femenino

Las Fénix de Las Flores se adjudicaron este lunes el Primer Torneo Femenino de Newcom celebrado en instalaciones del Club Atlético Pueblo Nuevo, que contó con la organización de Newcom Olavarría.

El certamen se desarrolló bajo el lema “Juntas jugamos, juntas nos cuidamos” y la jornada contó con la presencia de representantes de Lalcec, quienes acompañaron la iniciativa para recordar y resaltar la importancia de la prevención y los controles médicos.

Luego de Las Fénix de Las Flores se escalonaron en la clasificación Coyuyos de Gral Pacheco, Las Leonas de Daireaux, Newcom Laprida, Lomas Pampas de Trenque Lauquen; Arañas Fucsias de Olavarría, Pisando Fuerte de Tres Arroyos, Arañas Azules de Olavarría, Armonía de Tandil y Las Troyanas de Olavarría.

Las jugadoras compartieron una experiencia que fue mucho más que una competencia: un espacio para fortalecer vínculos y transmitir un mensaje de cuidado y esperanza.