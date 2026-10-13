Martes 13: los orígenes y mitos detrás del día más temido del calendario



Para muchos es un día más en el calendario; para otros, una jornada en la que es mejor actuar con cautela. Este martes 13 vuelve a encender los debates en la cultura hispanohablante entre la ciencia, la tradición popular y la mera casualidad.



El refrán popular "en martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes" sigue tan vigente como siempre en la memoria colectiva de España y América Latina. A diferencia del mundo anglosajón, donde el día temido es el viernes 13, en la tradición hispana el martes lleva el protagonismo del recelo.



El origen del mito



La mala fama de este día combina dos elementos con una fuerte carga simbólica: El día martes, asociado históricamente con Marte, el dios romano de la guerra, la destrucción y la sangre. Tradicionalmente se lo vincula con la impetuosidad y los conflictos.



El número 13, desde la antigüedad, rompe la "armonía perfecta" del 12 (12 meses del año, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles). En la mitología nórdica, el decimotercer dios en llegar a un banquete fue Loki, el dios del engaño, lo que provocó la muerte del favorito Balder. Asimismo, en la Última Cena bíblica, trece fueron los comensales antes de la traición a Jesús.



También se menciona el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que describe a una bestia asociada con el mal. Estas referencias contribuyeron a consolidar la carga simbólica negativa del número en parte de la cultura occidental.





Miedos reales y hábitos modernos



Aunque la psicología califica el miedo irrazonable a este día como trezidavartiofobia (o triscaidecafobia para el temor generalizado al número 13), en la vida cotidiana el impacto suele manifestarse en pequeñas decisiones.



Agencias de viajes y organizadores de eventos reportan con frecuencia que las reservas para bodas, vuelos internacionales o firmas de contratos inmobiliarios disminuyen sensiblemente en estas fechas, cediendo lugar a la superstición o al menos a la prudencia.



Por el contrario, para los amantes del azar y la Lotería, el 13 se convierte en uno de los números más demandados del día, demostrando que la suerte y la fatalidad son, a menudo, dos caras de la misma moneda.