Liga Pre-Federal: Racing arrancó los desquites con contundente triunfo

Racing inició la segunda ronda de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet con amplio triunfo en condición de visitante en lo que fue clásico de barrio.

El "Chaira" venció 104 a 66 a Pueblo Nuevo en el Juan Manolio y sumó su sexto triunfo sobre ocho presentaciones. Franco Dupin con 27 puntos fue el goleador.

El inicio de los desquites en el Juan Manolio tuvo a la visita como amplio dominador y tras un inicio dinámico con mucho gol, comenzó a ser más efectivo que el “Lobo” y sacó la primera diferencia antes del primer descanso.

Con el correr de los minutos y mostrando un juego más fluido en ataque, Racing comenzó a alejarse en el marcador, pero distracciones en defensa siempre permitieron la reacción local, hasta que, promediando el segundo periodo, la distancia llegó a una veintena.

La segunda parte, fue toda del elenco racinguista que supo aprovechar la ventaja en centímetros cerca del aro con Martín Delgado, tuvo a Sandoval Lemme y a Weisbeck como claro distribuidores y además, tuvo a sus cinco jugadores titulares en doble dígito para asegurar una contundente victoria.

Con la historia ya sentenciada, el duelo barrial terminó con todos los juveniles en una cancha que tuvo un buen marco de público.

Síntesis Pueblo Nuevo – Racing:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Reyes, A. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo (66): Barsi (4), Conté Velasco (6), Dupin (27), Lorenzo (11), Vázquez (8) -FI- Alberca (3), Luján (0), Toledo (0), Carballo (3), Iseppi (4). DT- Cristian Sánchez

Racing (104): Delgado (25), Yaben (16), Sandoval Lemme (14), Sterz (16), Weisbeck (15) -FI- Cuadrillero (4), Venzi (0), Larregina (0), Dieser Cataldi (11), Santana (3), D´Alessio (0), Díaz Herrera (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 24 – 31; 35 – 54; 52 – 76 y 66 – 104