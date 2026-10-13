Gas más caro: el Gobierno promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y pone un límite al acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La normativa publicada este martes en el Boletín Oficial impactará en la tarifa de 3.350.000 de hogares del país (1.240.000 ubicados en 94 municipios bonaerenses).

La medida, aprobada por el Senado y ahora plasmada en el decreto 1161/2026, se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, al tiempo que establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación extra para los hogares que cumplan una serie de requisitos socioeconómicos y geográficos.

La norma modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga varios artículos de la Ley 27.637 que había ampliado el alcance territorial del régimen. Uno de los principales cambios es que la residencia en "una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento".

En este sentido, los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa para acceder al beneficio. Para acceder deberán acreditar vulnerabilidad socioeconómica. El criterio fijado en el proyecto establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que actualmente equivalen a exactamente $4.816.491 para una familia tipo.

También accederán en forma directa los hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos con un integrante con Certificado Único de Discapacidad, aunque estos últimos casos serán evaluados por la Secretaría de Energía. Más allá de esto, vale aclarar que el subsidio que obtengan será mucho menor por lo explicado antes, la forma en la que se calculará de acá en más.

Menos hogares en la Zona Fría y gas más caro. La nueva ley introdujo cambios sobre la normativa sancionada en 2021, que había ampliado el alcance del beneficio, y ahora tiene el objetivo de ahorrar alrededor de 400 millones de dólares por año. Los cambios impactarán en once provincias y en casi 4 millones de personas a las que se le quitará el subsidio.

En lo que respecta a PBA, los 1.240.000 hogares de 94 municipios representan el 20% del total de usuarios del territorio. Solamente conservará este beneficio Patagones, que había ingresado al régimen en 2002.

En lo que respecta a la tarifa, el subsidio que hoy oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región, ya no abarcará toda la factura, sino sólo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto.

De acuerdo a diferentes estudios, la mayoría de los usuarios bonaerenses recibirán facturas de gas 55% más altas, en promedio. Aunque todo dependerá si entra dentro del nuevo régimen de subsidio y del consumo, ya que el beneficio es sobre el precio del gas.

Cuáles son los 94 municipios bonaerenses implicados. Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredón), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.