Inflación: volvió a aumentar y marcó 3,4% en marzo

Este martes el Instituto Nacional de Censo y Estadística (Indec) publicó el informe mensual de la inflación, correspondiente al mes de marzo, que arrojó un incremento de precios general del 3,4% y un acumulado del 9,4% durante el primer trimestre del 2026.

Cabe resaltar que el Presupuesto 2026 enviado por el gobierno Nacional y aprobado por el Congreso proyectaba una inflación total en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 10,1% durante el año.

Dentro de las divisiones que registraron el mayor incremento durante el tercer mes del año, se ubicó en primer lugar Educación con un 12,1%, enmarcado en el regreso de las clases. En segundo puesto Transporte con un 4,1% y en tercer lugar Vivienda agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Según el Indec la división con mayor incidencia en la variación mensual se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,4%, principalmente por la suba de Carnes y derivados.

Otro dato que se desprende del informe es que se trata del undécimo mes consecutivo de aumento en las variaciones mensuales, desde mayo de 2025, cuando fue del 1,5%.

En cuanto a la variación interanual, que toma el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación fue del 32,6%.