Lanzaron un plan integral contra el suicidio: en 2025 hubo 1981 casos en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof presentó este martes en la Gobernación el «Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio«, una batería de medidas destinadas a reforzar la atención y la prevención frente a un fenómeno que, según las estadísticas oficiales, ya se convirtió «en la principal causa de muerte violenta» en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario encabezó el anuncio acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Durante la presentación, el mandatario puso el foco en cómo viene escalando la problemática y precisó que, durante 2025, hubo 1.981 suicidios en la provincia de Buenos Aires, frente a 1.049 muertes por accidentes viales y 89 homicidios en ocasión de robo.



«Los suicidios se han convertido en la principal causa de muerte violenta en nuestra provincia de Buenos Aires», advirtió Kicillof. Y sostuvo que el crecimiento registrado no puede atribuirse únicamente a una mejora en las estadísticas: «Una parte de lo que ocurrió, del incremento ocurrido entre el año pasado y el anterior, puede atribuirse a la modificación en el cómputo, en la capacidad de captación, pero este año seguimos con números elevados y crecientes en materia de suicidios».

En este sentido, explicó que el gobierno bonaerense trabajó junto al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial en una revisión de la metodología utilizada para registrar los casos ya que se encontraba «subregistrado» y el nuevo sistema permitió obtener información más precisa sobre los grupos etarios afectados, género y distribución geográfica.

Kicillof aseguró también que la salud mental es «una preocupación» que su gobierno abordó desde el inicio de la gestión y apuntó que ya se inauguraron más de 200 centros comunitarios de salud mental, además de que todos los hospitales cuentan con áreas específicas. «Para la provincia de Buenos Aires, la salud mental es una prioridad», remarcó antes de presentar el plan que tiene cuatro grandes ejes.