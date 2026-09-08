El Intendente recorrió la obra de ampliación y reforma de la Secundaria 12 y Primaria 24

En la mañana de este martes el intendente Maximiliano Wesner recorrió la obra de ampliación y reforma que se lleva adelante en el edificio que comparten la Escuela Secundaria N° 12 y la Escuela Primaria N° 24, en el barrio Amparo Castro, conocido también como barrio Fonavi. Se trata un abordaje integral que permitirá la incorporación de nuevos espacios y comodidades para brindar mejores condiciones a toda la comunidad educativa.

En la actividad el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, además de integrantes del equipo técnico de dicha área, fueron recibidos por autoridades educativas, quienes manifestaron el agradecimiento y también la satisfacción al ver el avance que presentan las obras.

Se recorrió la ampliación que se lleva a cabo en el sector correspondiente a la Escuela Secundaria N° 12, donde se realiza la obra para la incorporación de cerca de 175 metros cuadrados, que contempla la construcción de dos nuevas aulas, cuatro oficinas, espacios de circulación y un baño.

De manera paralela, en el sector de la Escuela Primaria N° 24 se lleva adelante la ampliación y reforma de la cocina, junto con la creación de un nuevo espacio destinado a depósito.

Durante la recorrida, el Intendente destacó la importancia de avanzar con este tipo de obras, que permiten contar con establecimientos educativos con mejores condiciones edilicias y espacios adecuados para el desarrollo de las actividades de estudiantes, docentes y auxiliares.

La intervención representa una mejora significativa para una comunidad educativa que excede los límites del barrio donde se encuentra emplazado el edificio y que recibe cotidianamente a estudiantes de distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo los barrios Luján, Villa Floresta o Hipólito Yrigoyen.