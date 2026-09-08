En septiembre llega “Sintonía” a la Casa del Bicentenario

El sábado 19 de septiembre entre las 15 y las 19 se desarrollará en la Casa del Bicentenario la primera edición del encuentro “Sintonía”, una iniciativa pensada para promover la salud integral, el bienestar y la conciencia ambiental.

El programa incluye charlas y talleres prácticos dictados por profesionales del ayurveda, el yoga, la nutrición, acupuntura, medicina china, gestión emocional, uso de hierbas medicinales estacionales, entre otros.

Una feria sustentable y sobre experiencias sensoriales que comprometerá a emprendedores y productores enfocados en la alimentación saludable, plantas, infusión de hierbas aromáticas y productos naturales respetuosos con el medio ambiente.

Un espacio para cultivo familiar y conciencia Ambiental, que propondrán capacitación e intercambio de semillas de estación para incentivar la huerta propia y el consumo consciente local.

También estará a disposición un espacio intergeneracional para compartir saberes, proyectos y propósitos con el objeto de proponer recursos prácticos para continuar en el hogar.

En el exterior de la Casa del Bicentenario se sumará la propuesta de Calistep con el objetivo de dar a conocer la calistenia, perderle el miedo y animarse a experimentar con el propio cuerpo.

Serán clases al aire libre, de aproximadamente 30 a 40 minutos cada una, que comenzarán con una breve charla introductoria sobre la disciplina, para abordar las dudas o miedos que muchas veces aparecen cuando se piensa en que ciertos movimientos complejos o para los cuales se necesita una experiencia previa para intentarlos.

Desde ahí se propondrá movilizar a las personas de manera progresiva por distintos ejercicios y movimientos básicos, para que puedan descubrir sus posibilidades, divertirse y sentirse cómodas.

Actividades en el interior de la Casa del Bicentenario:

A las 15:30: Charla “Semillas que queremos sembrar”, a cargo de la Ing. Agrónoma Florencia Ciocchini.

A las 16:30: Clase de “Chi Kung para la primavera”, a cargo de Yolanda Campomenosi.

A las 17:30: Charla “Renovar para florecer: Ayurveda para vivir la primavera en equilibrio”, a cargo de la Dra. Silvina De Sousa.

A las 18:30: “Meditación para Florecer”, meditación y pranayama, a cargo de la profesora de yoga Romina Neiro.

Actividades en el exterior de la Casa del Bicentenario:

Entre las 15:30 y las 17:30: Clases de calistenia.

Las personas interesadas deben comunicarse al mail sintonia.saludybienestar@gmail.com o al Instagram @sintonia.saludybienestar.