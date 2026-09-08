El Ceco recibe a Julio Alak y Carlos Tomada para una jornada de capacitación política



Este miércoles 9 de septiembre a las 18 horas desde la sede del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría se desarrollará una nueva clase de “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, el curso del Instituto de Capacitación Política (ICP) en el que más de 20 mil personas de todo el país y el exterior analizan los principales desafíos políticos, económicos y sociales de la actualidad.



Con la presentación del intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, y la coordinación en Olavarría del Partido Justicialista local, el encuentro estará a cargo del exministro de Trabajo de la Nación, abogado y dirigente político Carlos Tomada, quien también desarrolló una amplia labor como investigador, consultor, funcionario y docente universitario.

La actividad contará con la promoción y el acompañamiento del Partido Justicialista local. De esta manera, en la misma estarán presentes distintas autoridades y participarán dirigentes políticos de nuestra ciudad.

Durante la jornada, titulada “El mundo del trabajo: reforma laboral, plataformas y nuevos conflictos sociales”, Tomada abordará las transformaciones recientes del mundo del trabajo en Argentina y profundizará acerca de la flexibilización laboral, los derechos laborales y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo.

La exposición también pondrá el foco en ejes como precarización, informalidad y nuevas formas de empleo, abarcará conceptos como economía de plataformas y reorganización del trabajo y reflexionará sobre sindicatos, negociación colectiva y los desafíos del movimiento obrero en el capitalismo contemporáneo.

Desde el CECO destacaron la importancia de que Olavarría sea sede de este espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro del mundo del trabajo, promoviendo el debate y la formación como herramientas fundamentales para comprender los desafíos que atraviesan a los trabajadores y a las organizaciones sindicales.



Los detalles del curso



Impulsado por el PJ bonaerense, que preside el gobernador Axel Kicillof, e implementado por el ICP, el curso cuenta con un cuerpo docente integrado por referentes de amplia trayectoria académica, política y de gestión y contempla 16 encuentros divididos en 4 módulos temáticos.



Todas las clases son transmitidas en vivo a través de la cuenta de YouTube del ICP @capacitacionicp y se llevan adelante los días miércoles desde distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ya se dictó desde San Nicolás, Berisso, Florencio Varela, Exaltación de la Cruz, La Plata, entre otras y luego de pasar por nuestra ciudad, seguirá en Baradero, Junín y Pergamino las próximas semanas. Las inscripciones son gratuitas y aún continúan abiertas en https://www.icpweb.ar/

