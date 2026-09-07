Alrededor de 300 atletas en Sierras Bayas y el primer puesto fue compartido

Los registros dirán que la 3° edición de los 21K de Sierras Bayas fueron para Diego Ortiz por el registro del chip, pero tras más de una hora de correr juntos, Ortiz y Luciano Sosa cruzaron la meta en Sierras Bayas juntos.

Fue exactamente 1 hora 16 minutos y 16 segundos lo que necesitaron los representantes locales para completar los 21K de la carrera organizada por el Grupo CB Running en el corazón de Sierras Bayas, recorriendo sus caminos rurales, calles y cuestas naturales. Detrás de Ortiz y Sosa, el Top5 lo completaron Lucas Martín con 1:16:54, Matías Conde y Diego Arias.

Entre las Damas, la más veloz fue Yamila Pedreira con 1:38:28 y la acompañaron en el podio, Camila Larios con 1:39:31, Laura Trumpio con 1:40:10, Melisa Corridoni y Carolina Quintero.

La carrera también ofreció distancias de 5 y 12 kilómetros para completar los casi 300 participantes. En la distancia menor hubo victorias para Valentina Martín 25:42 y Maico Bulfoni con 21:16.

Los tres primeros lugares del podio en 12K fueron para Estrella Suárez con 53:02, Victoria Suárez y Daiana Pereyra entre las Damas y para Julio Hidalgo con 41:21, Iván Silvero y Lautaro Vivas en Caballeros.