Siguió la 5° fecha del "Marinangeli": ganaron Ferro y El Fortín

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo dos nuevos partidos de la 5° fecha con festejos para Ferro y El Fortín.

En el Parque Guerrero, Ferro se impuso 3 a 1 a Estudiantes y sigue líder de la competencia con 13 puntos. Ramón Galotti, Pehuén Valenzuela y Franco Vales marcaron para el "Carbonero", mientras que el descuento fue de Benjamín Zalazar.

En un enfrentamiento con mucha pelota dividida y pocas llegadas, los dirigidos por Rubén Istillarte aprovecharon sus aproximaciones al arco rival y sumaron de a tres por cuarta vez en el certamen doméstico.

La apertura del marcador llegó en los pies de Ramón Galotti a los 28 minutos que definió al arco vacío luego de aprovechar una mala salida de Biscardi y el resto de las emociones llegaron en el complemento.

Iban 59´ cuando Pehuen Valenzuela apareció en el área con un violento remate y a los 76´, Franco Vales aumentaba la diferencia para hacerla inalcanzable apareciendo en el área tras una pelota parada.

Quedó tiempo para el mejor gol de la noche. Benjamín Zalazar se hizo cargo de un tiro libre que terminó bien lejos del arquero “Carbonero” para poner cifras definitivas a los 88´.

Por otro lado, en el Ricardo Sánchez, El Fortín derrotó 2 a 0 a Colonias y Cerros y sumó su tercera victoria. Lautaro Marín y Enzo Barrientos fueron los goleadores “Fortineros” que optó por una mezcla de jugadores y permitió el debut de varios futbolistas en la Primera División.

La fecha se completará en la noche del martes con partidos en el Pozo Serrano y en el Tete Di Carlo.

Síntesis Estudiantes – Ferro:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (1): Ramiro Biscardi; Valentín Vecchio, Ramiro Alonso (B. Vallejos), Benjamín Zalazar, Elías Errobidart (L. Braun); Enzo Leguizamón, Kevin Gentil, Rodrigo Garro (F. Di Martino); Ezequiel Galante (F. Peralta), Gervasio Pelaytay (A. Martínez). DT- Mauricio Peralta

Ferro (3): Nicolás Garay; Thiago Degenhart, Lautaro Montero, Tomás Otazo (F. Romero), Juan Suárez; Pehuén Valenzuela, Sebastián González, Franco Vales (F. Soto), Emmanuel Sbardolini (S. Ortiz), Ramón Galotti (T. Andreu), Alexis Canario (M. Molina). DT- Rubén Istillarte

Amonestados: Vecchio, Zalazar, Pelaytay (CAE); Valenzuela, Aresi -AC- (FCFCS)

Expulsados: no hubo

Goles: 28´ PT Ramón Galotti (FCFCS); 14´ ST Pehuén Valenzuela (FCFCS); 31´ ST Franco Vales (FCFCS); 43´ ST Benjamín Zalazar (CAE)