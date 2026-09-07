El hombre que se enfrentó a tiros con la Policía fue liberado

La Justicia dispuso la liberación de Jonatan Emanuel Illesca, de 30 años, quien había sido aprehendido tras el operativo policial realizado el sábado por la mañana.

Illesca había sido trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” luego de recibir un impacto de bala en una de sus piernas durante el enfrentamiento y, posteriormente, quedó aprehendido en el marco de la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 10, desde donde finalmente se dispuso su liberación.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego y preservó los casquillos encontrados en el lugar, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Además, cámaras de seguridad de la zona registraron distintos momentos del episodio.