Presentación oficial para Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing

Estudiantes, Racing y Pueblo Nuevo serán los representantes de la ciudad en la competencia que comenzará el próximo 6 de septiembre y con autoridades municipales, se presentaron en sociedad.

En el mediodía de este martes se llevó a cabo en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal la presentación oficial de los tres equipos olavarrienses que disputarán, a partir del próximo 6 de septiembre, el Torneo Pre-Federal de Básquet.

Maximiliano Wesner, intendente de la Ciudad y Fernando Ottaviano, Director de Gestión Deportiva encabezaron el acto de presentación de los representantes locales en la venidera competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet. Además, estuvieron presentes, autoridades de la Asociación de Básquet de Olavarría, dirigentes de las instituciones, entrenadores y jugadores.

“Es un hecho histórico, son pocas las localidades que tienen tres equipos jugando un torneo como este. Todo esto se logra con el gran esfuerzo que están haciendo los presidentes, los dirigentes de los clubes y, sobre todo, los entrenadores”, destacó Ottaviano tras las palabras de agradecimiento del Intendente de Olavarría.

Además, remarcó la importancia de que los jóvenes de las categorías formativas puedan contar con referentes cercanos: “Es muy importante compartir esta situación de poder jugar y poder demostrar a las inferiores, el espejo importante que tienen y hacerlo de la mejor manera posible”.

Por su parte, el presidente de Racing, Hugo Fayanás, valoró la posibilidad de que tres clubes de la ciudad puedan competir en el certamen. “Es muy lindo que tres clubes de la ciudad podamos representar a Olavarría en este Pre-Federal y es excelente para el deporte y también es el espejo para los chicos que juegan al básquet en Olavarría”, manifestó.

José Maceo, presidente de Pueblo Nuevo, también destacó la presencia de las tres instituciones en el torneo y agradeció especialmente el acompañamiento de la Asociación de Básquet de Olavarría.

En cuanto a los entrenadores, Matías Orlando, de Racing, explicó que uno de los principales objetivos será darle protagonismo a los jugadores formados en la institución y destacó que “haya tres equipos conformados en su gran mayoría con chicos de Olavarría le da más mérito aún a este torneo”.

“Vamos a intentar dar rodaje a los chicos del club. Vamos a competir con las mejores armas, pero el objetivo está puesto en el primer semestre del año que viene más que en este”, señaló.

Por el lado de Estudiantes, Mariano Iglesias sostuvo que la intención es recuperar competitividad y continuar con el trabajo iniciado durante la primera parte del año.

“Queremos volver a ser competitivos, nos sirve además para seguir construyendo una base y continuar con lo que se hizo en el primer semestre en el Federal”, expresó el entrenador del “Bata”.

En tanto, Cristian Sánchez se refirió al proyecto que Pueblo Nuevo inició a comienzos de año y que le permitió alcanzar esta instancia: “Junto con la dirigencia decidimos jugar la primera fase del torneo mientras Racing y Estudiantes jugaban la Liga Federal, con el objetivo de meternos en Play-Off y luchar por un boleto a este certamen. Se logró y un poco más, porque nos ganamos la chance de jugar la segunda etapa”, explicó.

De cara al nuevo desafío, Sánchez señaló: “La idea es ser lo más competitivos posibles, por ahí no para pelear los primeros puestos, pero sí meternos en el lote del medio de la tabla, para tener la chance de meternos en los playoffs y, por qué no, pelear por un ascenso”.

Con los tres equipos ya presentados oficialmente, y siendo la ciudad que más equipos aporta a la Zona A de cita provincial, solo resta que la pelota empiece a picar con mucha presencia local dentro del rectángulo de juego.