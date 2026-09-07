Hubo fecha para la Li.Pro.Bo Sub16 y Estudiantes fue 9°

Dos representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley compitieron en las instalaciones del Club Junín en la competencia que reunió a los 16 mejores equipos del territorio provincial.

Estudiantes y Pueblo Nuevo fueron los representantes locales que lograron una victoria y dos traspiés en las zonas clasificatorias por lo que jugaron por los puestos.

En Play-Off, las “Albinegras” lograron tres victorias en igual cantidad de presentaciones y obtuvieron el noveno puesto y las “Lobas” quedaron 15°, luego de dos derrotas y una victoria.

En la final, Once Unidos de Mar del Plata se impuso por 3-1 a Comunicaciones de Pergamino, obtuvo el título y la clasificación a la Copa Argentina a disputarse en Chapadmalal en noviembre próximo.

Los resultados:

Estudiantes:

Zona A

2-3 (25-18, 18-25, 25-19, 22.25, 12-15) vs Def de Belgrano (Villa Ramallo)

0-3 (12-25, 12-25, 12-25) vs Once Unidos (Mar del Plata)

3-2 (25-21, 21-25, 25-15, 19-25, 15-10) vs Sarmiento (Junín)

Cuartos de final 9° al 16° puesto

2-0 (25-20, 25-23) vs Bahiense del Norte

Semifinales 9° al 12°

2-0 (25-21, 25-21) vs Sarmiento (Junín)

9° Puesto

2-0 (25-22, 25-18) vs Independiente (Tandil)

Pueblo Nuevo:

Zona C

0-3 (14-25, 13-25, 22-25) vs Club Junín

3-1 (25-19, 23-25, 25-20, 25-22) vs Bahiense del Norte

0-3 (16-25, 16-25, 23-25) vs Olimpo (Bahía Blanca)

Cuartos de final 9° al 16°

1-2 (22-25, 25-15, 13-15) vs Sarmiento (Junin)

Semifinales 13° al 16°

0-2 (16-25, 13-25) vs Bahiense del Norte

15° puesto

2-0 (25-19, 25-5) vs Argentino (Trenque Lauquen)

Fuente: prensa AOV