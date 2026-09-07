Olavarría reunirá al sector productivo en una nueva Ronda de Negocios el 25 de septiembre

El Municipio de Olavarría y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia junto a la Unión Industrial de Olavarría y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, realizarán una nueva Ronda de Negocios en el marco de “Olavarría Produce”, el programa de propuestas del Mes de la Industria que busca fortalecer la vinculación y el crecimiento de empresas del entramado productivo local y regional.

La actividad se desarrollará el viernes 25 de septiembre, desde las 9 horas, en el Salón Rivadavia, con participación libre y gratuita. Quienes deban participar podrán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

La propuesta está dirigida a empresas industriales, agropecuarias y comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados al sector productivo, con el objetivo de generar un ámbito propicio para el encuentro, el intercambio y la construcción de nuevos vínculos comerciales y estratégicos.

Las rondas de negocios constituyen una herramienta concreta para favorecer el acercamiento entre los distintos actores de la economía, detectar oportunidades, ampliar redes de contacto y generar potenciales acuerdos que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de las unidades productivas.

Desde el Municipio se destacó el rol de la gestión local como articuladora y facilitadora de espacios que permitan vincular al sector público con el entramado productivo, promoviendo instancias que acompañen a las empresas, emprendimientos y actores de la economía local en la búsqueda de nuevas oportunidades.

En este sentido, Ronda de Negocios Olavarría 2026, en su tercera edición ya se consolida como una instancia en encuentro para potenciar el intercambio y la cooperación entre quienes producen, comercializan, invierten y generan empleo, entendiendo que la articulación y la construcción de redes son fundamentales para impulsar el desarrollo económico del Partido y la región.

Se busca fortalecer el entramado productivo local, promover la generación de oportunidades y favorecer intercambios comerciales y estratégicos que contribuyan a dinamizar la economía de Olavarría y la región.