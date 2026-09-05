Ajedrez: Horacio Pereyra, ganó el Torneo Oficial de Primera

El Torneo de Primera División organizado por el Círculo de Ajedrez de Olavarría llegó a su fin con la disputa de las últimas rondas y conoció a su campeón.

El certamen que reunió a siete de los principales jugadores del club en la competencia más importante del calendario y se desarrolló bajo sistema Round Robin, todos contra todos, a siete rondas y con un ritmo de juego de 45 minutos más 10 segundos de incremento por jugada se consagró a Horacio Pererya con 6 puntos sobre 7 rondas disputadas.

El lamatritense, radicado en la Ciudad, superó en las principales posiciones a Claudio Cánovas y Martín Ponce.

Por otro lado, también finalizó el Torneo Abierto disputado por sistema suizo y a un ritmo más dinámico de 20 minutos más 10 segundos de incremento donde el campeón fue Thiago García con 6 puntos.