Hace 26 años, nevó en un Ferro con un equipo de la Liga del Sur, ¿se repetirá?

En lo que fue una especie de anticipo del Argentino “B” que se conoció desde octubre de 2004 hasta 2018, en 2000 se jugó una edición ampliada que tuvo como participantes en una zona a Ferro, El Fortín, Sporting de Punta Alta, Alvarado, Independencia de Gonzales Chaves, Villa del Parque de Tres Arroyos y Alumni Azuleño.

Uno de los partidos más recordados de aquella fase de grupos fue el que disputaron el 20 de agosto de 2000 en el estadio “Domingo Colasurdo” los carboneros y Sporting de Punta Alta.

Aquel domingo no quedó en la memoria por el resultado (2-1 para los visitantes), ni por ninguna acción de juego, sino porque en el entretiempo cayó una copiosa nevada que tiñó de blanco el entonces castigado piso carbonero y al regresar de los vesstuarios los jugadores de ambos equipos pidieron sacarse la misma foto que antes de comenzar el encuentro, aunque en un paisaje muy particular para esta parte de la provincia de Buenos Aires.