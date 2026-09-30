Gonzalo Trotta y Julieta Zurita se quedaron con el Tour de Olavarría

El Tour de Olavarría volvió a convocar a una importante cantidad de corredores en los caminos y senderos de Sierras Bayas. La competencia, organizada por Planet Bike, contó con la participación de 350 bikers y tuvo como ganadores de la prueba principal al platense Gonzalo Trotta y a la tresarroyense Julieta Zurita.

El exigente circuito presentó una extensión de 31 kilómetros, que los participantes de la competencia principal debieron completar en dos oportunidades para totalizar 62 kilómetros.

Entre los caballeros, Trotta completó los dos giros en 2h04m29s y se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para el tresarroyense Matías Maggiora, mientras que el olavarriense Leandro Erripa completó el podio.

En la rama femenina, Julieta Zurita fue la más rápida con un registro de 2h37m35s. La escoltaron Daiana Ricciuto y la chivilcoyana Vanesa Arce, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Los promocionales

La jornada también contó con la categoría Promocionales, donde el azuleño Andrés Culver fue el ganador al establecer un tiempo de 1h16m55s. El segundo puesto quedó en manos de Jesús Morrone, de Tandil, mientras que el olavarriense Sebastián Magariño completó el podio.

Entre las damas promocionales, la vencedora fue Itatí Blanco, representante de María Ignacia Vela, quien registró 1h39m27s. A muy poco tiempo arribó la hinojense Silvina Crevatin, mientras que Lorena Donofrio, de 16 de Julio, terminó en la tercera posición.

Con una importante convocatoria y un trazado que combinó caminos rurales y senderos entre el paisaje serrano, el Tour de Olavarría volvió a ofrecer una exigente jornada para los amantes del mountain bike.

