Agustín Vernice afronta en China su último desafío internacional del año

Agustín Vernice ya se encuentra en China para afrontar el último compromiso oficial de una extensa y exigente temporada 2026. El palista de Estudiantes participará de la Hangzhou Super Cup, competencia que se desarrollará del 1 al 3 de octubre en el Fuyang Water Sports Centre.

El olavarriense llegará a este nuevo desafío después de un calendario prácticamente sin pausas. Tras su participación en las competencias internacionales disputadas en Europa, Vernice se instaló en Rosario para competir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, apenas finalizó su participación, emprendió nuevamente viaje rumbo a China.

En Santa Fe protagonizó una actuación perfecta, con cuatro medallas de oro en cuatro pruebas disputadas. Se consagró campeón en K4 500 metros, K2 500 metros, K2 500 metros mixto y K1 1000 metros, su especialidad y una de las pruebas más importantes de su carrera.

En la última de esas competencias, Vernice se quedó con la victoria en el K1 1000 metros con un tiempo de 3:19.75, completando una semana perfecta y sumando otro título a una temporada que tuvo como uno de sus principales objetivos la competencia internacional.

Ahora, el representante olavarriense tendrá dos nuevos compromisos en China. Competirá en K1 500 metros y también integrará el relevo mixto de K1 5000 metros.

Las series del K1 500 metros están programadas para este jueves 1 de octubre a las 9:10 y 9:15 de China, mientras que la final se disputará el sábado 3 a las 15:48.

Por la diferencia horaria de 11 horas, las series podrán seguirse desde Argentina durante la noche del miércoles 30 de septiembre, a las 22:10 y 22:15. En tanto, la final del relevo mixto de K1 5000 metros está prevista para el viernes a las 15:34 de China, las 4:34 de la madrugada en nuestro país.

En caso de avanzar a la definición, Vernice disputará la final del K1 500 el sábado a las 4:48 de Argentina, en lo que será su última presentación oficial de una temporada que, según confirmó el propio palista, tendrá su cierre en esta competencia internacional.

