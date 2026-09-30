Boca prueba jugadores en San Martín de Sierras Bayas

Captadores de Boca Juniors está llevando a cabo este miércoles una prueba de jugadores en el Club San Martín de Sierras bayas.

La actividad se desarrollará en el predio “Pozo Serrano”, donde representantes del área de captación de la institución xeneize observarán a los jugadores que participen de la convocatoria.

Los encargados de llevar adelante la evaluación serán Juan Aluztiza y Emiliano Gallo, integrantes del área de captación de Boca Juniors, quienes tendrán a su cargo el seguimiento y la observación de los futbolistas durante la jornada.

La propuesta representa una oportunidad para los jóvenes de la región que buscan mostrar sus condiciones ante uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Desde San Martín de Sierras Bayas se invita a los futbolistas de las categorías 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 a participar de esta jornada de evaluación.

