Tomás Scarpitta se subió al podio en la primera competencia de Enduro MTB

El mountain bike tuvo una nueva propuesta competitiva en Tandil con la realización de la primera competencia de Enduro MTB, que reunió a unos 50 corredores de distintas categorías, entre ellas Menores, Master, Damas, E-Bike, Amateur y Elite Pro.

La modalidad presentó un desafío diferente al tradicional descenso. La competencia estuvo compuesta por cinco bajadas cronometradas, desarrolladas sobre diferentes circuitos y con distintos niveles de dificultad. Algunos de los trazados utilizados forman parte de los circuitos donde actualmente se disputa el campeonato de descenso.

El ganador de la prueba fue quien logró el menor tiempo acumulado en las cinco bajadas, por lo que la regularidad y el rendimiento en cada uno de los sectores resultaron determinantes.

A diferencia del descenso, en el Enduro los corredores deben realizar las subidas pedaleando, con un tiempo límite establecido para llegar a la siguiente largada. En caso de superar ese tiempo, se aplica un recargo, que luego repercute en la clasificación final.

En este contexto, Tomás Scarpitta tuvo una destacada actuación y finalizó tercero en la categoría Elite Pro, que contó con 11 participantes. El olavarriense también ocupó el tercer puesto de la clasificación general, entre todos los competidores.

Por su parte, Nahuel Rodríguez terminó segundo en la categoría Amateur, que tuvo tres participantes.

También fue de la partida Miguel Cardone, quien compitió en la categoría Master y completó la prueba en el sexto lugar entre siete corredores.