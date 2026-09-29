Cambios no menores para reforzarse en el Torneo Federal

Para los entrenadores de los equipos clasificados a las siguientes instancias del Torneo Regional Federal Amateur, como en los casos de Racing y Estudiantes, comenzó una etapa más compleja que en la edición pasada si de refuerzos se trata.

Hasta el certamen 25/26 se permitían en la transición entre la fase de grupos y los playoffs cuatro refuerzos, sin importar la procedencia de ellos.

Por caso, Ferro Carril Oeste de General Pico (rival de Racing en la final de la Región Pampeana Sur), sumó en el receso por las fiestas de 2025 al defensor Marco Pérez, al mediocampista Yael Ferreyra y al delantero Axel Bertaina (foto), todos provenientes de Alvear FC, que había sido rival en la fase de grupos.

Esta temporada el cupo se redujo de cuatro a dos y sólo se podrán incorporar futbolistas provenientes del Torneo Federal “A”. Las transferencias se podrán concretar hasta el 9 de octubre.