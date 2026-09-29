Encontraron el cuerpo del quinto pescador que estaba desaparecido

Luego de 16 días de búsqueda, fue hallado sin vida el cuerpo del quinto pescador que estaba desaparecido en la Laguna del Monte de Guaminí desde que una lancha se diera vuelta el pasado sábado 12 de septiembre.

Según el reporte del diario La Mañana de Bolívar la información, dada a conocer por Radio del Parque de Casbas, da cuenta de que el hallazgo se produjo a unos 2000 metros de donde se había producido el accidente.

Por el mismo hecho, ya habían sido localizados otras cuatro personas y se habían confirmado sus fallecimientos. Restaba localizar este último para darle fin a una intensa búsqueda.

En tanto, los otros cuatro fueron identificados como José Domingo Carrizo (84), Carlos Augusto Pérez (71), José Luna (70) y José Antonio Bianchi (52), este último guía local que vivía en Balneario Cochicó.

Culminados dichos trabajos, la Justicia continúa investigando el hecho para determinar responsabilidades.