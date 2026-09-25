Las Promos clasifican el sábado

Este fin de semana se disputará en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría la séptima fecha del campeonato de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste (APPS), que contará con un total de 50 unidades inscriptas entre las tres divisionales.

Ante la posibilidad de lluvias durante la jornada del domingo, las autoridades de la categoría resolvieron adelantar al sábado la clasificación de la Copa Gol, la Monomarca 1100 y la Promocional 1100.

La actividad clasificatoria se desarrollará mediante un particular sistema y será por ranking de campeonato. Los autos tendrán una partida detenida desde la recta ubicada detrás de la torre del circuito del AMCO.

En ese sector habrá un auxiliar encargado de liberar a los participantes cada 10 segundos. Una vez que cada vehículo pase por la recta principal, comenzará a computarse su vuelta de clasificación.

Cada piloto deberá completar dos vueltas lanzadas y el tiempo definitivo se determinará mediante la suma de los registros obtenidos en ambas vueltas.



