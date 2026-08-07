Nadador “Carbonero” competirá en Chile con la Selección Argentina

Nadador de Ferro Carril Sud integrará el equipo nacional que se presentará en Chile en el venidero mes de octubre.

Agustín Latorre fue convocado a participar de la Copa Pacifico de Natación con la Selección Argentina que se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre próximo.

El representante “Carbonero” integra la nómina de 8 deportistas en Juveniles A Caballeros tras sus destacadas actuaciones durante el primer semestre.

La citación llega poco después de que fuera convocada Luz Ford, también nadadora del Club Ferro y completara su experiencia en el l Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics 2026.