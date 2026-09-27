Este lunes los comercios permanecerán cerrados en Olavarría y la región

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) recordó que este lunes 28 de septiembre gran parte de los comercios de Olavarría y la región permanecerán cerrados con motivo del feriado mercantil.



La medida se enmarca en lo que dicta la ley 26.541 que establece el 26 de septiembre como feriado mercantil con el mismo alcance que un feriado nacional. Con el objetivo de que se concreten los alcances de esta ley, el CECO estableció un entendimiento con los comerciantes y empresarios de Olavarría y la región, con el fin de garantizar que los trabajadores puedan contar con su correspondiente jornada de descanso.



Desde el CECO agradecieron especialmente a los comerciantes por la colaboración y el compromiso para acompañar esta iniciativa, que desde hace varios años se viene implementando en Olavarría y permite garantizar el descanso de los trabajadores del sector.



Asimismo, el gremio solicitó a la comunidad que tenga en cuenta esto y realice sus compras con anticipación, contemplando que mañana los comercios permanecerán cerrados.



