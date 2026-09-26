Racing de luto, falleció Carlos Bührle, histórico presidente

Cuando contaba con 82 años de edad falleció este viernes el Dr. Carlos Alberto Bührle, destacado profesional de la medicina, que además ejerció la presidencia de Racing entre 1994 y 1997.

Hijo de Rosa Simón y Alberto Bührle, se graduó como médico en 1972, jugó al básquetbol en Loma Negra y antes de ser presidente fue titular de la subcomisión de baloncesto de la entidad de la estrellita.

“Racing es un club abierto a la comunidad, históricamente lo fue y lo seguirá siendo” dijo en alguna oportunidad, discurso que se mantiene y palabras que pronunció su actual titular Hugo Fayanas en la ceremonia inaugural del fantástico complejo de natatorios cerrados que la entidad tiene en la avenida Colón.

Entre los logros más importantes durante su gestión estuvieron la cancelación de una deuda importante y la inauguración de los piletones que llegaron para cambiar los veranos en el Parque Olavarría.

En aquellos años el vóleibol de Racing competía con los mejores del país y llegó a representar a la Argentina en certámenes internacionales, una de sus representantes (Victoria Dómina) estaba rankeada entre las mejores juveniles del tenis argentino.

Se planteaba como objetivo central su gestión la finalización del gimnasio de bochas, entre el “Buglione Martinese” y el sector tenis, que hoy es un reducto cerrado multiespacio que suelen utilizar sus equipos de vóleibol.

También reflexionó sobre la gran pasión de los chairas. “¿Si Racing es fútbol? Seguramente, pero hay otras cosas que no se pueden desatender. Nos falta gente, pero la idea es armarse poco a poco y los resultados serán el fruto del trabajo” dijo.

La semilla estaba puesta. Cinco años después del final de su mandato el chaira iniciaba el ciclo más exitoso en la historia del fútbol de Olavarría, que tuvo su punto culminante con dos ascensos al Argentino “A” y dos presentaciones en la ronda final de la Copa Argentina.