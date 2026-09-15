Deportista del “Bata” jugará un torneo internacional con la Selección Argentina

El básquet femenino de Estudiantes atraviesa un momento histórico ya que, por primera vez en su historia, una de las deportistas integrará la Selección Argentina en un certamen internacional.

La Confederación Argentina de Básquet confirmó a las 15 jugadoras que integrarán la Selección Argentina U15 Femenina que participará de la Copa Kenia-Comercial Eldorado, certamen que contará también con equipos de Chile, Paraguay y Perú y entre las convocadas aparece Pilar García Maroa, categoría 2011 y jugadora de Estudiantes de Olavarría.

El combinado nacional tendrá una semana de concentración en Puerto Iguazú, Misiones, entre el 20 y el 27 de septiembre y previo al debut en la cita internacional, afrontará un amistoso internacional ante Brasil el martes 22.

Para la olavarriense será la primera vez con la camiseta celeste y blanca, luego de ser convocada a varios campus de la CAB y de entrenamientos constantes y sostenidos que la llevarán a cumplir el sueño de todo deportista, representar a su país.

Fuente: prensa CAE