Capacitación: Judo como deporte y filosofía de vida

El maestro japonés Akio Yanagida (7° Dan) brindó una capacitación técnica abierta a artistas marciales y al público en general, que estuvo organizada por Ippon Group y contó con buena concurrencia.

Luego de jornadas de capacitación técnica y en la despedida del maestro japonés del país, un buen marco de público y participantes cerraron el seminario del “Judo como deporte y filosofía de vida”.

El encuentro integró aprendizaje, cultura y tradición y contó con la colaboración de la Federación Metropolitana de Judo, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Asociación Japonesa de Mar del Plata.