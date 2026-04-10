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 - 10 de Abril de 2026 | 13:15

Capacitación: Judo como deporte y filosofía de vida

Durante el pasado fin de semana, Olavarría fue sede de una importante capacitación de judo a cargo del maestro japonés Akio Yanagida 7° Dan y el cierre fue una grata jornada en las escalinatas del Parque Bicentenario.

Foto: Prensa Ippon Group

El maestro japonés Akio Yanagida (7° Dan) brindó una capacitación técnica abierta a artistas marciales y al público en general, que estuvo organizada por Ippon Group y contó con buena concurrencia.

 

Luego de jornadas de capacitación técnica y en la despedida del maestro japonés del país, un buen marco de público y participantes cerraron el seminario del “Judo como deporte y filosofía de vida”.

 

El encuentro integró aprendizaje, cultura y tradición y contó con la colaboración de la Federación Metropolitana de Judo, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Asociación Japonesa de Mar del Plata.

 

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