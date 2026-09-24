Híbrido Olavarría prepara un nuevo desafío fitness

Olavarría tendrá una nueva propuesta deportiva con la llegada de Híbrido Olavarría, una carrera fitness que buscará reunir running y entrenamiento funcional en un formato dinámico y desafiante.

La competencia está prevista para el próximo 21 de noviembre y tendrá como escenario el Parque del Bicentenario. La propuesta contempla la combinación de tramos de carrera con ocho workouts, planteando un desafío que pondrá a prueba diferentes capacidades físicas de los participantes.

Desde la organización destacaron que se trata de una actividad pensada para quienes quieran animarse a una experiencia deportiva diferente, con un formato que apunta a trabajar aspectos como la resistencia, la fuerza y la constancia.

“Run, workout, repeat” es la consigna elegida para acompañar la presentación de esta primera edición, que tendrá próximamente mayores precisiones sobre las categorías, modalidad de competencia e inscripciones.

La iniciativa ya comenzó a generar expectativa entre los aficionados al running y al entrenamiento funcional. El 21 de noviembre, el Parque del Bicentenario será el punto de encuentro para quienes decidan aceptar el desafío de Híbrido Olavarría.

