Premio al esfuerzo para un olavarriense: “Aún no dimensiono lo que fue ir a China”

El profesor olavarriense fue uno de los tres argentinos encargados de presentarse en el Radical Asia Summit y a su regreso dialogó con Infoeme sobre la experiencia.

“Fue un intercambio cultural interesante, tres días de actividad ante personas que nos creen referentes” comenzó diciendo el profesor antes de destacar que “todo allá es distinto, hay respeto permanente”.

En representación de Radical Fitness, el olavarriense junto a otros dos profesores se presentaron en Shanghái ante más de 300 personas de China, Japón, Singapur, Australia y Maldivas. “Fuimos a hacer un trabajo con los Máster Training para los que están diariamente con la gente y luego hubo un Master Day de Mega Dance, que incluyó a todos los instructores”.

“Fuimos a dar una clase de todas cosas nuevas” acotó el especialista en 6 programas Fitness para luego explicar que la empresa para la que trabaja lo seleccionó “por nuestro trabajo, en mí caso es la primera vez que me toca representarlos en el exterior”.

El ex militar contó que regresó maravillado por la cultura oriental y que a pesar de que los días arrancaban muy temprano tuvieron la posibilidad de visitar la ciudad tecnológica de Shanghai, “aún no caigo a dónde fui y a quién represente, no dimensiono lo que significa para mí pero estoy feliz de haber hecho esta aventura”.

El profesor olavarriense que empezó con su carrera a los 29 y después de varios años perteneciendo al Ejército Argentino aprovechó la oportunidad y aseguró: "la empresa central me dio una responsabilidad bastante importante”.

“Me importa mucho la gente y el trabajo, me enganche con el Fitness en Río Gallegos, comencé a dar clases y me instruí, y me di cuenta de que era lo que quería hacer” rememora Ávila que desde su regreso a la ciudad para estudiar educación física decidió nunca más irse porque “amo mi ciudad y poder representarla”.

“Tengo expectativas de seguir viajando, pero sin tener que irme de Olavarría” sentenció “Rodo” una vez que logró recuperarse de la diferencia horaria, de la experiencia que significó el viaje y de recibir el cariño de su alumnado en el gimnasio.